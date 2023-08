TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min

Ecosse : le monstre du Loch Ness, mythe ou réalité ?

Par TV5MONDE OUMY DIALLO

Le monstre du Loch Ness a-t-il vraiment existé ? Une grande opération de recherche a eu lieu en Ecosse, le week-end des 26 et 27 août, dans le but de percer le mystère. Il s'agit de la plus grande expédition depuis 50 ans. Elle a mobilisé d'impressionnants moyens technologiques tels que des drones équipés de scanners thermiques, des bateaux avec caméras infrarouges ou des hydrophones.