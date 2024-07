[Édition spéciale] États-Unis : la tentative d'assassinat contre Donald Trump

L'ancien dirigeant et candidat à la présidentielle, Donald Trump, a été visé par des tirs, en plein meeting, en Pennsylvanie, samedi 13 juillet. La séquence, d'ores et déjà historiques, a fait le tour du monde. Mais Donald Trump est toujours debout, plus combatif que jamais. Quelles conséquences pour la suite de la campagne ? Ce n'est pas la première fois dans l'histoire américaine qu'un dirigeant est la cible d'assassinat. Certains n'ont pas survécu.