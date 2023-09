TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 55 s

Éducation : prof, "le plus beau métier du monde"

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

C'est un métier que notre invité Dominique Resch exerce depuis plus de 30 ans, dans un lycée professionnel des quartiers nord de Marseille. Auteur de chroniques sur "le plus beau métier du monde", il est accompagné d'Eric Doxat, illustrateur, qui a mis toute ces histoires vraies, et sans angélisme, en images.