Egypte : réunion des dirigeants palestiniens à El Alamein

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

Réunis hier dimanche en Égypte, les dirigeants politiques palestiniens ont décidé de former un comité pour tenter d'en finir avec les divisions. Mahmoud Abbas, président palestinien et chef du Fatah, et son rival Ismail Haniyeh, le chef du Hamas au pouvoir à Gaza se sont croisés.