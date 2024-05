TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 5 s

Élections régionale en Inde : pour Narendra Modi, le cas épineux du Cachemire

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

Les Indiens continuent de voter dans le cadre des élections législatives, débutées il y a trois semaines et qui se poursuivront jusqu'au 1er juin. L'occasion pour les habitants du Cachemire, partie du pays entre l'Inde et le Pakistan et qui revendique sa souveraineté, d'exprimer leur frustration depuis que le gouvernement de Narendra Modi a mis fin au statut constitutionnel spécial de ce territoire à majorité musulmane.