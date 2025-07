Emmanuel Macron en Visite d'État au Royaume-Uni : un renouveau des relations franco-britanniques

Le président français Emmanuel Macron est en visite d'État au Royaume-Uni. Au programme : des discussions épineuses sur l'immigration clandestine à travers la Manche, le soutien à l'Ukraine et la défense européenne. Décryptage avec Sylvie Bermann, ex-ambassadrice de France au Royaume-Uni et Sébastien Maillard, en direct de Londres, conseiller spécial de l'Institut Jacques Delors.



Le président français Emmanuel Macron a entamé mardi une visite d'État de trois jours au Royaume-Uni, marquant un moment clé dans les relations entre les deux pays post-Brexit. Cette visite, la première d'un chef d'État français depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, vise à renforcer les liens bilatéraux et à aborder des questions cruciales telles que la souveraineté, la coopération militaire et la gestion des migrations.





Un discours axé sur la souveraineté et la coopération





Lors de son discours devant les députés britanniques, Emmanuel Macron a souligné l'importance de la souveraineté pour les deux nations, affirmant que la souveraineté britannique et française sont interdépendantes et "ne peuvent pas se passer l'une de l'autre", explique Sébastien Maillard, conseiller de l'Institut Jacques Delors.

Emmanuel Macron a également insisté sur la nécessité de tourner la page du Brexit et de coopérer étroitement sur des enjeux communs, notamment pour éviter une dépendance excessive vis-à-vis de puissances comme la Chine et la Russie.

"Il y a un rapprochement avec l'Union européenne qui est lié à un changement de Premier ministre", détaille de son côté Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France au Royaume-Uni.

La question migratoire : un dossier épineux





La gestion des flux migratoires entre la France et le Royaume-Uni reste un sujet sensible. Récemment, des images diffusées par la BBC ont montré des gendarmes français détruisant une embarcation de migrants, ce qui a suscité des réactions mitigées au Royaume-Uni, bien que ce "renforcement" dans la lutte contre l'immigration illégale soit saluée par un porte-parole du Premier ministre Keir Starmer.

"C'est un sujet épineux qui fait la Une régulièrement en Grande-Bretagne", rappelle Sébastien Maillard.

Face aux Britanniques, Emmanuel Macron a répété que la gestion de cette crise migratoire est une "responsabilité partagée", nécessitant une coopération étroite entre les deux pays, analyse le chercheur.



Soutien à l'Ukraine : une alliance renforcée





La guerre en Ukraine a rapproché Paris et Londres, les deux capitales partageant une vision commune pour soutenir Kiev. Les deux pays ont pris l'initiative de former une coalition de volontaires pour aider l'Ukraine. Cette coopération est perçue comme un moyen de renforcer la paix sur le continent européen.

"Il va y avoir une réunion de la coalition des volontaires jeudi, animée par Emmanuel Macron et Keir Starmer. C'est très compliqué car il y a certes un souhait d'aider l'Ukraine, mais tout cela avait été fait dans la perspective d'un accord de paix qui serait beaucoup plus rapide. Et en réalité, nous travaillons sur des forces de réassurance pour l'Ukraine. Nous sommes très loin d'un accord de paix", explique l'ancienne ambassadrice de France à Londres.

La France et le Royaume-Uni sont les deux seuls pays européens dotés de l'arme nucléaire : 290 têtes pour la France, un peu moins de 125 pour la Grande-Bretagne. Un point commun qui crée un lien particulier.

"J'avais l'habitude de dire, lorsque j'étais en fonction, que nous étions deux Etats jumeaux. Nous avons notament le même statut dans le monde, celui de membre permanent du Conseil de sécurité, ce qui rend véritablement complice", raconte Sylvie Bermann.

Le soft power britannique en action



"Leur soft power est leur principal atout diplomatique. Pratiquement tous les chefs d'Etats sont fascinés par la monarchie britannique, même Xi Jinping, même Poutine dans le temps, même Trump", explique Sylvie Bermann.

La visite d'État a été marquée par le faste britannique avec un dîner au château de Windsor et un tour en carrosse. Surtout, un geste particulier a été fait au président français qui a pu s'adresser au Parlement britannique, fait rare.

Les Visites d'État sont le plus haut honneur que la monarchie britannique puisse offrir à un dignitaire étranger et ne sont pas accordées à tous les dirigeants. Un témoignage de la profondeur des liens entre les deux nations.