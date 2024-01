En 2015 dans le Haut-Karabakh, un cessez-le feu mais pas de paix pour les habitants de l'enclave disputée [LeMémo]

La république séparatiste autoproclamée du Haut-Karabakh avait annoncé qu'elle cessera d'exister à partir du 1er janvier 2024. Mais Samvel Chakhramanian, dirigeant des séparatistes arméniens du Haut-Karabakh a annoncé annuler la dissolution des entités sécessionnistes. Le Haut-Karabakh, territoire disputé par l'Arménie et l'Azerbaïdjan, cristallise les nationalismes depuis plus d'un siècle. En 2015, Sophie Roussi et Eric Black étaient allés à la rencontre des habitants du Haut-Karabakh à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Un cessez-le-feu avait été signé, mais pas la paix. Dans les villages frontaliers, la peur et les difficultés économiques étaient vécues au quotidien.