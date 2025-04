TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 46 s

En Albanie, un ancien complexe sidérurgique source de pollution industrielle

Par TV5MONDE Hugo BARBIEUX

Un complexe sidérurgique situé à Elbasan, vestige de l'époque communiste, est devenu l'un des lieux les plus pollués de l'Albanie. On estime que 1,5 à 2 millions de tonnes de déchets toxiques (plomb, chrome, du zinc, etc.) sont laissés à l'abandon, à la merci des conditions météorologiques.