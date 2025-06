L'Équateur est devenu le principal exportateur de cacao dit "fin et aromatique" de la variété Arriba, très prisé en cuisine.

En Équateur, les producteurs de cacao se frottent les mains

L'envol des prix du cacao profite aux producteurs équatoriens qui avaient misé sur la fève plutôt que sur la banane. L'Équateur est devenu le principal exportateur de cacao dit "fin et aromatique", très prisé en cuisine : la variété Arriba, l'une des plus reconnues et appréciées à travers le monde.