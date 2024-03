En France, le soutien à l'Ukraine fait débat

Les députés ont approuvé, le 12 mars, à une large majorité l?accord de sécurité franco-ukrainien, conclu par Paris et Kiev le 16 février. Emmanuel Macron prend la parole ce soir pour expliquer sa vision du conflit. On en débat avec Natalia Pouzyreff, députée de la majorité présidentielle et présidente du groupe France-Russie à l'Assemblée Nationale, et Arnaud Le Gall, député La France Insoumise.