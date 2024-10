TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

En Turquie, les migrants sont expulsés avec l'argent de l'UE

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Selon une enquête menée par plusieurs médias internationaux, les 27 ont financé et aidé à la construction de centres d'accueil de demandeurs d'asile en Turquie. Les migrants y sont détenus dans des conditions parfois épouvantables et renvoyés en masse, notamment en Syrie et en Afghanistan, malgré les risques qu'ils encourent. Décryptage.