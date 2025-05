Enquête sur le trafic d'oeuvres d'art

C'est un ouvrage passionnant qui nous entraîne dans les coulisses du trafic d'oeuvres d'art en France et à travers le monde. Ses auteurs, le journaliste Luc Larriba et l'illustratrice Laure Fissore nous emmènent au plus près d'une unité de police très particulière, l'OCBC, l'Office central de lutte contre le traffic des biens culturels.