Environnement : la biodiversité discutée au COP16

Par TV5MONDE

Les poissons, les mollusques, les tortues marines et bien d'autre encore. Tous les animaux qui vivent dans les mers, les océans et en eau douce sont contaminés par des microplastiques à cause du plastique que les humains déversent sur la planète.