3 min 5 s

Environnement : les répercussions du changement climatique

Par TV5MONDE Patrice Férus

La WWA dit que le dérèglement climatique est en cause dans les canicules et les incendies qui sévissent en Méditerranée et que les comportements humains doivent changer. On en parle avec Guillaume Compain, chargé de campagne climat chez Oxfam France.