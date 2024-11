TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 23 s

Environnement : se mobiliser pour la biodiversité

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

La biodiversité est en danger d'effondrement. Quelles sont les solutions à apporter d'urgence ? Nous en parlons avec l'auteur de « Biodiversité, Fake or not ». Philippe Grandcolas, écologue et directeur de recherche au CNRS, est notre invité.