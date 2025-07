TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Équateur : le baron de la drogue "Fito" arrivé aux États-Unis

Par TV5MONDE CHRISTINA MOLLEOVA

"Fito", le plus grand narcotrafiquant d'Équateur, a été extradé vers les États-Unis. Il avait été arrêté fin juin après un an et demi de cavale. Il est arrivé à New York et doit comparaître devant un tribunal fédéral.