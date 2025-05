TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 8 s

Espagne : Meta ferme son centre de modération, 2.000 employés dehors

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

À Barcelone, 2.000 modérateurs de contenus travaillant pour Meta ont été licenciés par la société sous-traitante Telus. Le site était le centre de modération le plus important de Facebook et Instagram en Europe. Henry de Laguérie, correspondant TV5MONDE sur place, se trouve devant les bureaux de l'entreprise et nous explique les conséquences de ce plan social d'une ampleur inédite.