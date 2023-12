TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Essequibo : la tension entre le Venezuela et le Guyana retombe

Par TV5MONDE GUILLAUME VILLADIER

En Amérique du Sud, la tension entre le Venezuela et le Guyana retombe. Les présidents des deux pays, Nicolas Maduro et Irfaan Ali, se sont rencontrés hier. Ils ont évoqué leur différend historique sur la région de l'Essequibo. Et ils sont tombés d'accord : ils n'utiliseront pas "la force l'un contre l'autre".