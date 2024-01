TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 55 s

États-Unis : 1er caucus républicain dans le blizzard

Par TV5MONDE Hugo BARBIEUX

À moins de 10 mois de l'élection présidentielle, les deux principaux partis doivent choisir leur candidat. Cela passe par des primaires et des caucus, chez les Républicains et les Démocrates, Etat par Etat, et cela commence toujours par l'Iowa. Un processus électoral complexe et "encore plus difficile" lorsque la météo s'en mêle !