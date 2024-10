TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

États-Unis : à 3 semaines de la présidentielle, les révélations de Bob Woodward

Par TV5MONDE ELISABETH GUEDEL

C'est en pleine course à la présidentielle que sort le livre de Bob Woodward, figure américaine du journalisme. Il a pour titre "War" - "Guerre" - et contient plusieurs révélations, notamment, sur Donald et Trump et Joe Biden. Décryptage de notre correspondante à New York, Élisabeth Guédel.