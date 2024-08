TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

États-Unis : Barack Obama dit "Yes she can" à Kamala Harris

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE, ELISABETH GUEDEL

Élisabeth Guédel, envoyée spéciale TV5MONDE en direct de la convention démocrate à Chicago, fait le point sur la deuxième journée de l'événement.