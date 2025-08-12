Chargement du lecteur...
2 min 10 s
Etats-Unis : déploiement de militaires de la garde nationale à Washington

Le
12 Aoû. 2025 à 16h47 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
FLORENT CREBESSEGUES
Le président américain Donald Trump ordonne le déploiement de militaires de la garde nationale à Washington. Une mesure exceptionnelle pour cette ville, qu'il dit « envahie par des gangs violents » et qu'il veut « nettoyer ».
