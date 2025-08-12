TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Etats-Unis : déploiement de militaires de la garde nationale à Washington

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

Le président américain Donald Trump ordonne le déploiement de militaires de la garde nationale à Washington. Une mesure exceptionnelle pour cette ville, qu'il dit « envahie par des gangs violents » et qu'il veut « nettoyer ».