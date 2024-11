TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

7 min 54 s

États-Unis : dernière ligne droite anxiogène avant la présidentielle

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

À l'avant-veille de la présidentielle américaine et en pleine campagne ponctuée de violences politiques et de rhétorique haineuse, l'issue du scrutin est toujours aussi incertaine. Isabelle Lebon, spécialiste des États-Unis, auteure et professeure des universités à l'Université de Caen, nous apporte son éclairage sur la situation et les enjeux à venir.