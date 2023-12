TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 37 s

États-Unis : des universités dans la tourmente

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

Aux États-Unis, le conflit entre Israël et le Hamas n'en finit plus de provoquer la controverse. Le Congrès a ouvert une enquête sur la gestion de l'antisémitisme dans trois prestigieuses universités. L'audition au Capitole a suscité un tollé, poussant la présidente de l'université de Pennsylvanie à démissionner, et celle de Harvard à s'excuser.