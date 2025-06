TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 27 s

Etats-Unis : Donald Trump bouleverse la donne géostratégique mondiale

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

Qu'attendre des Etats-Unis dans la guerre entre Israël et l'Iran ? On en parle avec notre invité Jeff Hawkins, ancien diplomate américain et chercheur associé à l'IRIS.