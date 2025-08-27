TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 15 s

États-Unis : Donald Trump préside une "grande réunion" sur Gaza

Par TV5MONDE ELISABETH GUEDEL

Donald Trump préside ce mercredi 27 août une « grande réunion » sur l?après-conflit à Gaza. Selon son émissaire spécial, Steve Witkoff, un plan très complet sur le jour d?après sera au c?ur des discussions.