2 min 15 s
États-Unis : Donald Trump préside une "grande réunion" sur Gaza

27 Aoû. 2025 à 21h16 (TU)
TV5MONDE
ELISABETH GUEDEL
Donald Trump préside ce mercredi 27 août une « grande réunion » sur l?après-conflit à Gaza. Selon son émissaire spécial, Steve Witkoff, un plan très complet sur le jour d?après sera au c?ur des discussions.
