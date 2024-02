TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

États-Unis : Harlem, une histoire de la "gentrification"

Par TV5MONDE Patrice Férus

Comment ce qui était à l'origine un quartier afro-américain de New York est devenu peu à peu un lieu de résidence bourgeois, c'est l'objet de l'étude menée par la géographe Charlotte Recoquillon. La "gentrification" ou "embourgeoisement", est un phénomène que l'on observe dans bien des villes. Les habitants originaires des lieux se voient chassés de leurs logements par l'arrivée de nouvelles classes plus aisées qui rachètent des appartements et font monter les prix.