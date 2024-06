TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

États-Unis : Joe Biden poussé vers la sortie ?

Par TV5MONDE LUC OERTHEL

Les doutes s'accentuent dans le camp démocrate, après le débat face à Donald Trump et la prestation du président jugé chaotique. Même, le quotidien américain New York Times appelle Joe Biden à se retirer de la course à la Maison Blanche.