4 min 21 s

États-Unis : Kamala Harris est-elle le meilleur choix ?

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

Les démocrates s'activent à trouver un candidat pour remplacer Joe Biden, après l'annonce surprise dimanche de son retrait. On en parle avec Reed Brody, avocat et ancien substitut du procureur de l'État de New York.