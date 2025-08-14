TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 26 s

Etats-Unis : la venue de Poutine à Anchorage dérange

Par TV5MONDE MAY VALLAUD

La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine aura lieu à Anchorage en Alaska. Un événement qui n'est pas toujours vu d'un bon ?il par les habitants, notamment par les réfugiés ukrainiens, nombreux à s'y être installés.