États-Unis : l'Amérique à l'heure d'un choix historique

Par Élisabeth Guédel

Sachant que le vote s'annonce très serré, il est possible qu'il faille des jours et non pas des heures pour connaître les chiffres définitifs. Notre correspondante Élisabeth Guédel est en direct de Washington.