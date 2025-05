États-Unis : le bilan des tornades s'alourdit dans le Kentucky et le Missouri

Au lendemain d'une série de tornades dévastatrice, les habitants de la petite ville de London, dans le Kentucky, se retrouvent face à l'ampleur des dégâts. Cette catastrophe naturelle a laissé derrière elle un bilan humain tragique et des destructions matérielles considérables.

Dans l'État du Kentucky, la communauté pleure des pertes humaines particulièrement lourdes. À ce jour, au moins 18 habitants ont perdu la vie, laissant de nombreuses familles en deuil. Parmi les victimes, une personne était originaire du comté de Pulaski et 17 du comté de Laurel.

Le département de la santé publique poursuit ses évaluations, et le nombre de victimes pourrait encore augmenter. Au total, les intempéries ont causé la mort de plus de 25 personnes à travers trois États du centre et de l'est des États-Unis.

Une saison des tornades meurtrière

Le Missouri n'a pas été épargné par cette tempête. À Saint-Louis, une dizaine de bâtiments ont été détruits et 38 personnes ont été blessées. Les autorités locales décrivent cette tempête comme l'une des pires jamais enregistrées, soulignant la gravité des destructions et la perte tragique de vies humaines. Les efforts se poursuivent pour recenser toutes les personnes blessées et évaluer les dégâts matériels.



Face à cette situation d'urgence, la Croix-Rouge du Missouri a mis en place plusieurs centres d'accueil pour venir en aide aux sinistrés. Ces centres pourraient rester opérationnels dans les jours à venir, alors que les services de sécurité publique avertissent de conditions météorologiques dangereuses attendues pour le dimanche soir.

Cette saison des tornades aux États-Unis est tristement célèbre pour son potentiel destructeur. En 2024, ces phénomènes météorologiques ont déjà coûté la vie à 54 personnes. Chaque année, les tornades rappellent la nécessité de se préparer et de rester vigilant face à ces événements naturels imprévisibles.