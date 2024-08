TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Etats-Unis : Le discours d'investiture de Kamala Harris

Par TV5MONDE LUC OERTHEL

Face à une foule galvanisée et acquise à sa cause, Kamala Harris a attaqué Donald Trump. Celle qui se pose en défenseuse des classes moyennes a également évoqué la guerre en Ukraine et à Gaza