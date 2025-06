États-Unis : le militant étudiant propalestinien Mahloud Khalil libéré après trois mois de détention

Un militant ciblé par l'Administration Trump



Mahmoud Khalil, né en Syrie de parents palestiniens, s'est engagé activement dans des mouvements étudiants en faveur de Gaza à l'université Columbia. Son militantisme a attiré l'attention de l'administration Trump, qui l'a accusé de prôner la violence et de soutenir le terrorisme. Cependant, Mahmoud Khalil et ses soutiens affirment qu'il a été ciblé pour ses opinions politiques et son activisme contre ce qu'il considère comme un génocide du peuple palestinien.





La justice contre l'administration



La détention de Khalil a été jugée illégale par un tribunal, qui a estimé qu'elle violait la Constitution. Le juge a souligné que le gouvernement avait abusé du système d'immigration pour punir Khalil pour son militantisme. Malgré cette décision, le département de la sécurité intérieure a maintenu que l'administration Trump agissait dans le cadre de ses pouvoirs légaux.





Une liberté sous conditions



Bien que libéré, Mahmoud Khalil doit respecter certaines conditions strictes. Il peut conserver sa carte verte, mais il lui est interdit de quitter le territoire américain. Ses déplacements à l'intérieur des États-Unis sont également restreints, ce qui limite sa liberté de mouvement.





Conclusion : Un Cas Qui Résonne au-Delà des Frontières



Le cas de Mahmoud Khalil illustre les tensions entre les politiques d'immigration strictes et les droits des militants politiques. Sa libération, bien que conditionnelle, est perçue comme une victoire pour ceux qui défendent la liberté d'expression et les droits humains. Ce bras de fer entre un étudiant militant et une administration présidentielle met en lumière les défis auxquels sont confrontés ceux qui s'opposent aux politiques gouvernementales, et soulève des questions sur l'équilibre entre sécurité nationale et libertés individuelles.