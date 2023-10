États-Unis : l'Ukraine victime de l'accord du shutdown ?

Le "shutdown", la paralysie du système fédéral américain, a pu être évité de justesse. Démocrates et Républicains ont finalement trouvé un accord in extremis. Il va permettre de financer l'administration américaine pendant encore 45 jours. En revanche, la suite du soutien à l'Ukraine est remise en cause.