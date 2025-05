TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 57 s

Etats-Unis : P. Diddy, le "procès du siècle"

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

Son procès s'ouvre ce lundi à New York. Le célèbre rappeur et producteur de musique américain Puff Daddy ou P.Diddy est notamment accusé de trafic sexuel, de corruption, d'enlèvements et d'intimidation.