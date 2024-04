TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 48 s

États-Unis : tornades en série

Par TV5MONDE LOUP BUREAU

Dans les Etats du centre du pays, les tornades sont nombreuses et redoutables surtout en cette période de l'année. Plus d'une centaine de ces phénomènes climatiques ont été enregistrés depuis vendredi. Au moins cinq morts recensés notamment dans l'Oklahoma et le Kentucky.