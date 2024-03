TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

États-Unis : Trump promet de libérer les émeutiers du Capitole s'il est réélu

Par TV5MONDE ELISABETH GUEDEL, MOHAMED KACI

En cas de réélection en novembre prochain, l'ex-président américain Donald Trump a promis de libérer les émeutiers emprisonnés en raison de leur participation à l'assaut du Capitole et demande le report de son procès pénal. Est-ce possible ? Elisabeth Guédel, correspondante TV5MONDE en direct de New York, nous donne plus de précisions.