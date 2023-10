TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 45 s

États-Unis : Trump qualifie son procès de "simulacre"

Par TV5MONDE ELISABETH GUEDEL

Début d'un marathon judiciaire pour Donald Trump, favori des républicains dans la course à la présidentielle 2024. Le procès civil de l'ex-Chef de la Maison Blanche s'est ouvert à New York ce lundi 2 octobre. Décryptage avec notre correspondante à New York,Elisabeth Guédel.