États-Unis : Trump/Poutine, la clarification ?

La rencontre Trump/Poutine c'est ce 15 août à Anchorage, en Alaska, à 21h30, heure de Paris. Le président russe a déjà réussi à briser son isolement diplomatique, va-t-il réussir à s'imposer ?

Dans un contexte international tendu, le sommet prévu en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine suscite de nombreuses interrogations et critiques. Alors que les deux dirigeants se préparent à se rencontrer, l'absence de l'Ukraine à la table des négociations est vivement dénoncée par plusieurs voix influentes, dont celle de Florian Irminger, ancien secrétaire général des Verts suisses et défenseur des droits humains.

Quels sont les enjeux de ces négociations ?

Vladimir Poutine, ancien espion du KGB, est connu pour ses techniques de communication bien rodées. Sergueï Jernov, lui-même ancien espion, souligne l'importance des gestes diplomatiques, tels que l'accueil de Poutine par Trump au pied de l'avion, un signe d'hospitalité et de respect. Ce geste, bien que symbolique, pourrait influencer le ton des discussions à venir.

Les discussions entre Trump et Poutine, qui pourraient durer entre six et sept heures, aborderont divers sujets allant au-delà de la situation en Ukraine. Les relations économiques, les enjeux arctiques et les relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie seront également à l'ordre du jour. Cependant, la flexibilité de Trump, prêt à écourter la rencontre si nécessaire, contraste avec la constance de Poutine, qui semble moins enclin à changer de cap à la dernière minute.

L'Ukraine, absente du sommet

La tribune publiée dans Le Monde, signée par Florian Irminger, met en garde contre l'absence de l'Ukraine dans ces négociations. Selon lui, il est inacceptable de faire la paix sans justice, en laissant impunis les crimes de guerre et d'agression. Le sondage Galoup révèle une baisse significative du soutien des Ukrainiens à la poursuite du conflit, passant de 73% en 2022 à 24% en 2025, soulignant une fatigue évidente face à la guerre.



Les bombardements, les disparitions forcées, la torture et les violations des droits humains dans les territoires occupés sont des réalités que l'on ne peut ignorer. Irminger insiste sur le fait que toute négociation doit prendre en compte le sort des civils ukrainiens, victimes de ces atrocités. L'idée que Trump pourrait offrir une impunité à Poutine est une source de préoccupation majeure pour les défenseurs des droits humains.