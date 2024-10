TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 36 s

États-Unis : un débat cordial autour des thèmes centraux de la présidentielle

Par TV5MONDE ELISABETH GUEDEL

A un peu plus d'un mois du scrutin, les premiers commentaires post-débat évoquent un duel cordial entre Tim Walz et J.D Vance, les deux candidats à la vice-présidence, les colistiers de la démocrate Kamala Harris, et du républicain Donald Trump.