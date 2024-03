États-Unis : un "Super Tuesday" sans suspense ?

Ce mardi 5 mars, c'est le Super Tuesday ! Le rendez-vous le plus important des primaires républicaine et démocrate. Cette journée va-t-elle acter un nouveau duel Donald Trump / Joe Biden ? Décryptage avec Dominique Simonet, journaliste, spécialiste des États-Unis et Randy Yaloz, avocat, Président de Republicans overseas France.