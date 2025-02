TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Etats-Unis : Une procès d'ampleur menace Greenpeace dans le Dakota

Par TV5MONDE Patrice Férus

Energy Transfert, l'exploitant d'un oléoduc géant, réclame 300 millions de dollars de dommages et intérêts et tente d'accuser l'ONG d'avoir orchestré les protestations menées par les peuples autochtones. On en parle avec Edina Ifticene, responsable des campagnes Climat et Energies fossiles pour Greenpeace.