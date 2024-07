TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Éthiopie : "Les filles du khat", un reportage sur un sujet rare

Par TV5MONDE PASCALE ACHARD

A Houlgate, en Normandie, se déroule la 7e édition du festival "les femmes s'exposent". Une dizaine de femmes photographes sont à l'honneur. Parmi elles, la photojournaliste Marion Péhée qui ramène d'Ethiopie et de Djibouti son reportage "les filles du khat", une drogue très largement consommé en Afrique de l'Est et vendue en majorité par des femmes.