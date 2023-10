TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 36 s

Exposition : le réalisme "Sambaïen"

Par TV5MONDE PASCALE ACHARD

Le Musée Maillol, à Paris, rend hommage au peintre congolais Chéri Samba, à travers la riche collection de l'homme d'affaire et mécène Jean Pigozzi. Cette rétrospective permet de faire un voyage dans le temps et d'apprécier, l'oeuvre d'une des plus grandes icônes de l'art contemporain africain.