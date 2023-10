TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Exposition "We Could Be Heroes", histoire et mémoire de l'esclavage

Par TV5MONDE PASCALE ACHARD

"We Could Be Heroes", "Nous pourrions être des héros", c'est le titre d'une exposition monumentale dédiée à l'histoire et à la mémoire de l'esclavage. L'artiste Raphaël Barontini a eu carte blanche pour investir le Panthéon à Paris.