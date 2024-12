TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 41 s

Exposition : "Yézidis, Soleil Invaincu"

Par TV5MONDE PASCALE BOURGAUX

Il y a 10 ans, les Yézidis ont été massacrés, kidnappés et violés par les jihadistes de Daech, en Irak et en Syrie. Un livre "Yézidis, Soleil Invaincu" et une exposition signés de deux reporters belges Johanna de Tessières et Christoiphe Lamfalussy retracent ces dix années de drame.