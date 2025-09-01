Chargement du lecteur...
2 min 42 s
Partager

Expulser les Palestiniens de Gaza : le plan très avancé de Trump

Le
01 Sep. 2025 à 19h40 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
SOPHIE GOLSTEIN
Expulser les Palestiniens de Gaza, raser tout le territoire pour construire une riviera de luxe : c'est le projet colonisateur des États-Unis et d'Israël. Ce plan a été dévoilé par le journal américain le Washington Post.
International

À la une

Afrique

Centrafrique : qui est Anicet-Georges Dologuélé, candidat à la présidentielle renonçant à sa nationalité française ?

Catastrophe

"Nous n'avions jamais rien vécu de pareil": plus de 800 morts et 2.700 blessés après un séisme en Afghanistan

International

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

International

La flottille pour Gaza prend de nouveau la mer depuis Barcelone

International

Faire de Gaza "une riviera du Moyen-Orient": "The Great Trust", le projet de Donald Trump pour le Moyen-Orient

International

La France exige la "libération immédiate" des onze employés de l'ONU arrêtés au Yémen

International

Indonésie: des milliers de manifestants à travers le pays, l'armée déployée

États-U nis

Assemblée générale de l’ONU: le refus de visas à la délégation palestinienne est-il légal ?

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Le français au Vietnam, un héritage académique