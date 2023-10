Faut-il s'inquiéter de la fonte du Mont Blanc ?

Le Mont-Blanc a perdu 2m et 22cm en 2 ans. Son altitude s'élève à 4 805m et 59cm. Rien d'anormal selon les géomètres qui rappellent que cette mesure oscille depuis 20 ans et probablement "depuis la nuit des temps", toujours d'après les scientifiques. Cécile Taffin, géomètre-expert, présidente de l'UNGE (Union nationale des géomètres experts) et Denis Borell, président de la Commission pour la mesure du mont Blanc, décryptent les enjeux autour de cette montagne.