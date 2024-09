TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

4 min 5 s

France : 36ème édition du Festival Visa pour l'image

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

La 36ème édition du Festival de photojournalisme, Visa pour l'image, se tient à Perpignan, dans le sud de la France, jusqu'au 15 septembre prochain. Le directeur et fondateur de l'événement, qui compte 26 expositions, Jean-Francois Leroy, note que la programmation est marquée par les guerres en Ukraine et au Proche-Orient. Il ajoute que le climat et les Jeux olympiques font également partie des thèmes abordés.